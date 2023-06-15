رئيسة البنك المركزي التركي الجديدة تحضر اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي اليوم

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من المقرر أن تحضر غاية أركان، رئيسة البنك المركزي التركي، اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي، اليوم الخميس، بحسب ما قاله مسئولون مطلعون على المسألة.

ويعد الاجتماع أول لقاء اقتصادي حكومي تحضره رئيسة البنك المركزي التركي الجديدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، بأن مجلس التنسيق برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، سيجتمع لمناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.

ولم يعلق البنك المركزي على الفور على الأمر.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عيّن الدكتورة غاية أركان، محافظا للبنك المركزي في البلاد في وقت سابق من يونيو الجاري؛ لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصب محافظ البنك المركزي في تركيا.