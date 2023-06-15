عبدالمنعم إمام: أخذت مساحتي الكافية لطرح أفكاري ومقترحاتي أمام الرئيس السيسي

أشاد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بالفرصة التي أتيحت أمامه للحديث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء: «الحوار جيد ومهم، والمساحة لطرح آرائي كمعارض أمام رئيس الجمهورية في لقاء مذاع على الهواء، مهمة ومختلفة».

وأعرب عن سعادته لتجاوب الرئيس السيسي، معه في عدد من النقاشات العميقة، مضيفًا: «لدي حالة سعادة من حالة النقاش الموضوعي التي حدثت، وأشكر الرئيس على قبوله زيارة المحلة قريبًا».

وذكر أنه اقترح خلال كلمته جزءًا من رؤية حزب العدل بشان الجهد المبذول لتحقيق الإصلاح الإداري وهيكلة ودمج الأعمال المتشابهة بما يقلل التكلفة، مشيدًا بطلب الرئيس منه الاشتباك معه للمساعدة في حل الأزمات.

وأضاف: «كل كوادرنا وكل التيار الديمقراطي في مصر المؤمن بالدولة المدنية والمؤمن بـ30 يونيو والدستور، والمسار منذ 25 يناير لـ30 يونيو وما تبعه، لن يدخر جهدًا في تقديم أية مساعدة».

وأشار إلى أن «طرح البدائل ووجهات النظر المختلفة وظيفة الحزب السياسي في المقام الأول»، مؤكدًا أنه أخذ مساحته الكافية لطرح أفكاره ومقترحاته أمام الرئيس السيسي.

وثمن تدخل الرئيس لمنحه الوقت الكافي من أجل عرض وجهة نظره بشكل كامل، رغم أن الوقت داهمه، معربًا عن تفهمه لسبب تحفظ الرئيس على كلمة «المعارضة».

واستطرد: «المعارضة والأغلبية مرتبطة بتمثيل برلماني، في النهاية كلنا جزء من الدولة المصرية ومصلحتنا جميعا أنها تقوى وتعبر الأزمات، ولدينا هدف واحد متعلق ببناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تكون منبرًا وعلامة، ونمنح الأجيال المقبلة أملًا في مستقبل أفضل».

ونوه أن حزب العدل ليبرالي معارض؛ يعارض من أجل الإصلاح بشكل رئيسي، مختتمًا: «نحاول أن نتعاطى مع مختلف القضايا بمنهجية إصلاحية، والشعب المصري يستحق أن نقدم له البدائل التي يسمعها والبعض يمثله فيها».