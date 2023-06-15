11 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تطالب بتشديد قواعد الدين العام رغم تباطؤ الاقتصاد

طالب وزراء مالية 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتشديد قواعد الدين العام وعجز الميزانية للدول الأعضاء.



وتعتبر قواعد الدين العام والمالية العامة لدول الاتحاد الأوروبي قضية جدلية بين الدول الأعضاء. ويجري حاليا التفاوض بشأن إطار عمل الدين العام والميزانية.



وقال الوزراء في مقال مشترك نشرته صحيفة فيلت الألمانية اليوم الخميس "رأينا أن وجود قواعد واضحة وشاملة تطبق على كل الدول الأعضاء بالتساوي يجعل من الأسهل الالتزام بالقواعد وتطبيقها".



وقع المقال المشترك وزراء مالية ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا وبلغاريا والدنمارك وكرواتيا وسلوفينيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ولوكسمبورج.



ويرى الوزراء أن مهتهم هي العمل على وجود قواعد مالية يعتمد عليها وشفافة وسهلة القياس وملزمة في أوروبا.



وفي مقترحات إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو لدول الاتحاد الأوروبي التي تم كشفها في منتصف أبريل الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ضمان المزيد من المرونة في خفض الدين العام ومعدل عجز الميزانية، بالنسبة للدول التي تعاني من ارتفاع معدل الدين العام.



وبدلا من وضع اشتراطات موحدة لكل الدول، تعتمد المفوضية الأوروبية على خطط مفصلة لكل دولة على حدة.



وتؤيد الدول المتحفظة ماليا مثل ألمانيا منهجا أشد صرامة. وتطالب برلين بتشديد الحد الأدنى للاشتراطات مثل إجبار الدول عالية المديونية بخفض ديونها بمقدار 1% من إجمالي ناتجها المحلي سنويا.



لكن وزير مالية فرنسا برونو لو مير ينتقد هذه المطالب ويعتبرها غير واقعية.



يذكر أنه تم تعليق الجدل بشأن ميثاق الاستقرار والنمو بشكل مؤقت بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية ضد أوكرانيا. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بنهاية العام، سيتم تطبيق القواعد السابقة، التي تلزم الدول بألا يزيد عجز الميزانية عن 3% من إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدين العام عن 60% لمدة 3 سنوات متصلة.