منظمات إغاثة تحذر من تقليص التمويل الحكومي للمساعدات التنموية الألمانية

حذرت منظمات إغاثة من تقليص التمويل الحكومي للمساعدات التنموية الدولية.

وفي ظل التزايد المأساوي للحروب والنزاعات العنيفة وكوارث الجوع وحالات الطقس القاسي نتيجة تغير المناخ والعواقب الاقتصادية لوباء كورونا، دعت منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم ومنظمة "أرض الإنسان" العالمية اليوم الخميس بالعاصمة برلين إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأموال، وليس الحد منها.

وعرضت كلتا المنظمتين تقريرهما لهذا العام تحت عنوان "بوصلة 2023- حول واقع السياسة التنموية الألمانية".

وبحسب التقرير، فإن نفقات التعاون التنموي في العام الماضي وصلت إلى قيمة عظمى.

وصرحت جوشوا هوفرت المتحدثة باسم مجلس إدارة منظمة "أرض الإنسان" بأن المساعدة التنموية الرسمية الألمانية حققت في عام 2022 أعلى نسبة تم رصدها من إجمالي الناتج المحلي بألمانيا بنسبة 83ر0%، ووصفت ذلك بأنه شيء يبعث على الارتياح، ولكنها أشارت إلى أن هناك تخفيضات هائلة في الميزانية الخاصة بوزارة التنمية الاتحادية ووزارة الخارجية وفقا للتخطيط المالي الساري على المدى المتوسط بدءا من عام 2024، وشددت على ضرورة ألا يتم خفض الأموال المقدمة للتعاون التنموي على أي حال.

ومن جانبه صرح رئيس مجلس إدارة منظمة "فيلت هونجر هيلفه"، ماتياس موجه، بأن الحكومة الاتحادية قامت برد فعل جيد على الأزمات الراهنة من خلال زيادة متجددة للأموال خلال العام الماضي والوصول إلى رقم قياسي بقيمة 33.3 مليار يورو، وعلى الرغم من ذلك عانى ما يصل إلى 828 مليون شخص من جوع مزمن وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية حاد للمرة الرابعة على التوالي في 2022.

وشدد على ضرورة استثمار مزيد من الأموال في الدول الأكثر فقرا، لاسيما في المناطق الريفية، ودعم بناء أنظمة تأمين اجتماعي وتوسيع نطاق حماية المناخ.