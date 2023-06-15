 كوريا الشمالية تدين تدريبات سول وواشنطن المشتركة بالذخيرة الحية - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تدين تدريبات سول وواشنطن المشتركة بالذخيرة الحية

وكالات
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 4:22 م

أدان متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في مدينة بوتشون الكورية الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن قوات كوريا الشمالية سترد بصرامة على "أي نوع من الاحتجاجات أو الاستفزازات من جانب الأعداء"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وشارك 2500 جندي من القوات الكورية جنوبية والأمريكية في تدريبات بالذخيرة الحية، اليوم الخميس، يشرف عليها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في استعراض للقوة بعدما أدت محاولة فاشلة لكوريا الشمالية، الشهر الماضي، لإطلاق قمر صناعي للتجسس إلى تصعيد التوتر في المنطقة.


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