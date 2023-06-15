 لاجارد تتوقع زيادة أخرى لسعر الفائدة الأوروبية الشهر المقبل - بوابة الشروق
الخميس 15 يونيو 2023 8:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

لاجارد تتوقع زيادة أخرى لسعر الفائدة الأوروبية الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 7:40 م

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الخميس إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك في يوليو المقبل.

وقالت لاجارد اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة من إعلان البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمنطقة اليورو بمقدار ربع نقطة مئوية، إنه ما لم يحدث تغير كبير في الاقتصاد، من المرجح للغاية أن يكون الوضع هو أن نستمر في زيادة أسعار الفائدة في يوليو.

وأضافت أن الأنباء بشأن زيادة جديدة لأسعار الفائدة قد لا تأتي مفاجأة.

وقالت إن البنك المركزي الأوروبي عازم على الوصول إلى هدفنا" بخفض التضخم نحو 2% في وقت مناسب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك