البحيرة: ساحة التخريد بدأت في استقبال السيارات القديمة لإحلالها بأخرى حديثة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن ساحة التخريد بمركز إدكو بدأت في استقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية؛ لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وجرى استلام بعض السيارات القديمة من المشاركين بالمبادرة؛ استعدادا لتسليمهم السيارات الجديدة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة، والتي تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم، التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، وتستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي، بما يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة بمبيعات للسيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها.

وناشدت "بلبع"، المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة، سرعة التقدم لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة، واستلام شهادة تخريد السيارة .

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 64 ألف جنيه، والميكروباص 25٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، على أن يستفيد جميع المشتركين في المبادرة "نقداً – تقسيط" بقيمة هذا الحافز، ويتم احتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، على أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.