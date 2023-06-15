ضبط ربع طن زيت طعام فاسد وأغذية منتهية خلال حملات تموينية في الإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين بالإسماعيلية، من ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر، في أحد المحال التجارية بنطاق حي ثالث، وضبط 120 زجاجة مياه غازية ومربى ولبن منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات التموينية، عن تحرير 93 محضرا تموينيا متنوعا، منهم 36 محضرا لعدم إعلان الأسعار، و18 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، و9 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، و5 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، و5 محاضر إدارة دون ترخيص "عدم إصدار فواتير".

وحررت الحملات، محضرين لإنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضر توقف عن الإنتاج.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.