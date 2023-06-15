مشاركة عدد من طلاب الوادى الجديد بالمسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مشاركة مجموعة من طلاب المحافظة باختبارات المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت بإشراف مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وقال عبدالعزيز، إنه تم تنفيذ ورشة عمل للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالاختبارات كشرط أساسى لدخول الطالب الاختبار، مشيرا إلى أن شروط التقدم للاختبار، تضمنت أن يكون الطالب مصري الجنسية، ولا يقل سن الطالب عن ١٣ سنة ولا يزيد عن ١٨، وأن يكون الطالب مقيد بالمدارس المصرية، وعدم اشتراك الأشقاء بنفس التطبيق، ويجوز للطلاب المشاركين بالمسابقة المحلية والعالمية العام الماضي الاشتراك فى نفس التطبيق.

ولفت إلى أن المسابقة الدولية في تطبيقات مايكروسوفت تنفذ للعام الثالث بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى شركات التكنولوجيا العالمية.