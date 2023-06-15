بريطانيا: تراجع خطر نقص الكهرباء الشتاء المقبل

قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية البريطانية، إن خطر نقص الكهرباء في بريطانيا الشتاء المقبل سيكون أقل من الشتاء الماضي.

وأضافت الشركة "ايه اس او"، اليوم الخميس، في تقرير، أن محطات الطاقة ومزارع الرياح وغيرها من وسائل التوليد من المتوقع أن تكون قادرة على توفير أكثر مما يكفي من الكهرباء للوفاء بالطلب.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، قالت الشركة المشغلة في التوقعات المبكرة قبل الشتاء، إن الشبكة سوف يكون لديها متوسط هامش يبلغ 4.8 جيجا وات الشتاء المقبل.

والهامش المتوسط هو الفارق بين إمداد الكهرباء والطلب عليها.

وهذا يعطي الشبكة هامشا بنسبة 8%، أي أعلى من الشتاء السابق، مما يقلل الفترة التي قد يفوق فيها الطلب المعروض إلى 0.1 ساعة، بتراجع من 0.2 ساعة من عام سابق.

وأوضح مدير شئون الشركات في "ايه اس او" جاكوب ريج، أن الشركة مازالت تجري مفاوضات مع شركة الطاقة دراكس؛ لضمان أن محطتها الكهربائية التي تعمل بالفحم على وضع الاستعداد في حال الحاجة إليها الشتاء المقبل.