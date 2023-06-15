إبراهيم عيسى لأجهزة الدولة: اجعلوا كلمة الرئيس منهجًا لكم في العمل

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب، اليوم، قائلًا: «تصريحات الرئيس صادقة وقاطعة ومُعلنة، وتعتبر مدخلًا ومبدأ سياسي لمرحلة مختلفة، الرئيس احترم الديمقراطية والتعبير عن الرأي والرأي الآخر».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد بأنه لا يمتلك بمفرده معرفة مصلحة الدولة، معلقًا: «لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة ولابد أن يستمر الحوار الوطني».

وطالب أجهزة الدولة بضرورة الاستماع إلى كلمة الرئيس السيسي مرة أخرى حتى تكون منهجًا لها في العمل، مشيرًا إلى أن أهمية تصريحات الرئيس خلال المؤتمر تكمن في تحويلها لسياسية يومية تنعكس على كل مناحي الحياة السياسية وغير السياسية، والتعبير عن الرأي واحترام الحريات، وعدم مصادرة الوطنية وتحويلها لكل مناحي الحياة من البرلمان والإعلام وحوارات الجانبية.

وعقب: « يا أجهزة الدولة أرجوكم اسمعوا الرئيس.. هي بنا ننتبه لما يقوله الرئيس»، لافتًا إلى أن الرئيس سيوقع على كل ما ينتهي إليه الحوار الوطني، والخارج عن صلاحياته الدستورية سوف يحليه لمجلس النواب للبت فيه.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وشهد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية.