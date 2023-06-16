مستشار ألمانيا يعلن اتفاق الحكومة والولايات على إنشاء شبكة للهيدروجين

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة الاتحادية اتفقت وحكومات الولايات خلال مشاورات جرت اليوم الخميس على إنشاء شبكة للهيدروجين في ألمانيا.

وقال شولتس في بعد الاجتماع مع رؤساء حكومات الولايات إنه سيتم اتخاذ "القرارات اللازمة" في هذا العام. وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "هذا مشروع اقتصادي كبير".

وذكر أن الامر يتعلق الآن بإنشاء الشبكة الأساسية للهيدروجين " حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على الهيدروجين لأنها تعرف أنها ستحصل عليه عندما تحتاج إليه".

ووفقا لشولتس، تم الاتفاق أيضا على القيام بـ"عملية مراقبة مشتركة" لتوسيع الطاقة المتجددة في ألمانيا، وقال إنه يجب التمكن من المضي قدما في هذا بسرعة أكبر من اليوم.

ونوه شولتس إلى أنه سيتم زيادة عدد التراخيص على سبيل المثال.