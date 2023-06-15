محكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بريطانيين للاحتفاظ بالمواطنة الأوروبية

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رفضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، دعاوى استئناف أقامها 3 بريطانيين يريدون الاحتفاظ بالمواطنة الأوروبية.

وقضت المحكمة، أن خسارة الوضع القانوني لمواطن بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم خسارة الحقوق المرتبطة بهذا الوضع، هو نتيجة تلقائية للقرار السيادي المنفرد الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المحكمة، إلى أن الأغلبية في بريطانيا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الاستفتاء الذي جرى عام 2016.ووقع الطرفان على اتفاق بريكست في يناير عام 2020، ووافق المجلس الأوروبي على الاتفاق نهاية الشهر.

وقالت المحكمة، إن بريطانيا انسحبت أخيرا في 31 يناير عام 2020.

وطعن المدعون الثلاثة على اتفاق بريكست وموافقة الاتحاد الأوروبي، وقالوا إنهم حرموا من حقوقهم كمواطنين بالاتحاد الأوروبيين.

ورفضت المحكمة، دعواهم وقالت إنها غير مقبولة.