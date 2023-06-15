واشنطن بوست: الولايات المتحدة تحبس أنفاسها مع احتدام الهجوم الأوكراني المضاد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أوكرانيا وداعميها يأملون في استعادة سريعة للأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية في إطار هجوم كييف المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية، معتبرة أن أي شيء أقل من ذلك سيطرح ما وصفته بـ "أسئلة غير مريحة"، الولايات المتحدة وحلفائها ليسوا مستعدين بعد للإجابة عليها.



ورأت الصحيفة في تقرير تحت عنوان "مع احتدام هجوم أوكرانيا المضاد، واشنطن تحبس أنفاسها" أنه بعد 16 شهرًا من الحرب، ومع إرسال عشرات المليارات من الأسلحة المتقدمة، يحتاج الداعمون الغربيون أن تظهر القوات الأوكرانية "مكاسب دراماتيكية" ضد الروس.



ونوهت الصحيفة بأن المسئولين الغربيين يقولون إنهم لا يعرفون بالضبط خطط أوكرانيا، لكن مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يشيروا إلى أنه من الناحية المثالية سيستخدم الأوكرانيون الدبابات والتدريبات التي تلقونها مؤخرا لاختراق الجسر البري الروسي بين شرق وجنوب أوكرانيا، أو السيطرة على المداخل البرية والبحرية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم.



ورأت "واشنطن بوست" أنه من شأن هذه المكاسب أن تكسر الرواية الحالية عن الجمود وتهدئ أي دعوات لإعادة النظر في السياسة الحالية تجاه أوكرانيا.



وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية مترددة في قول ما يمكن أن يشكل نجاحًا أوكرانيًا ضد الدفاعات الروسية الهائلة، مضيفة أن المخاطر على الرئيس الأمريكي جو بايدن "كبيرة"، حيث أوضحت أنه يحتاج وهو يتجه إلى حملة إعادة انتخابه في العام المقبل إلى نصر كبير في ساحة المعركة لإظهار أن دعمه غير المشروط لأوكرانيا أدي إلى صقل القيادة العالمية للولايات المتحدة وأعاد تنشيط سياسة خارجية قوية مدعومة من الحزبين (الديمقرطي والجمهوري)، وأظهر الاستخدام الحكيم للقوة العسكرية الأمريكية في الخارج.



وأفادت بأن التوقعات في واشنطن بشأن الهجوم المضاد الأوكراني طغت على الانتقادات السياسية من جانب أولئك الذين يقولون إن إرسال عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات أمريكية لكييف كان أكثر من اللازم في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين الاقتصادي داخل الولايات المتحدة.



وأيضا انتقادات آخرين يرون أن عمليات التسليم البطيئة ورفض الإدارة توريد أسلحة مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة لم يمنح أوكرانيا الأدوات التي تحتاجها للنصر.



واعتبرت الصحيفة أنه سواء أكان الدعم كثيرًا أو قليلًا جدًا، فسيكون لدى كلا الجانبين "ذخيرة خطابية" إذا فشلت كييف في الاستيلاء على مناطق كبيرة في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه حتى وتيرة الإمداد المحسوبة أدت إلى استنفاد ترسانات الحلفاء بشدة، وهي مشكلة يُنظر إليها على أنها خطيرة بشكل خاص وسط تزايد "استعراض القوة العسكرية" الصينية واحتمال أن يكون الهجوم المضاد الأوكراني أقل من حاسم.



وأشارت" واشنطن بوست" إلى أن الخبراء ومسؤولو "البنتاجون" يقولوا إن دعم الحرب كشف عن تأخيرات في عمليات التصنيع الدفاعي نتجت عن ممارسات راسخة منذ فترة طويلة في تطوير الأسلحة وحيازتها، إلى جانب عجز في خطوط الإمداد والقوى العاملة تفاقم بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".



واعتبرت الصحيفة الأمريكية أنه من شأن "النتيجة المشوشة" للمكاسب المحدودة في أوكرانيا أن توفر دفعة لكل هذه الانتقادات وتزيد من الضبابية على النقاش بين الناتو والاتحاد الأوروبي حول الموقف المستقبلي تجاه كل من أوكرانيا وروسيا.



كما أنه من المحتمل أن يؤدي نجاح أقل من باهر أيضًا إلى زيادة الضغط في الغرب لدفع كييف للتفاوض على تسوية إقليمية قد لا ترضيها.



ورأت الصحيفة الأمريكية أن ما سيحدث في ساحة المعركة في الأسابيع المقبلة سيؤثر بشدة على القادة الغربيين في قمة حلف الناتو في ليتوانيا الشهر المقبل، قائلة إن حكومات الدول الأعضاء في الحلف على الرغم من اتحادها في رفض الغزو الروسي ودعم سيادة أوكرانيا، لكن لديها وجهات نظر متباينة فيما بينها وداخل كل دولة حول متى - أو حتى إذا ما كان – يجب أن تكون كييف على طريق العضوية. كما لفتت إلى أن إدارة بايدن تدعو إلى اتباع نهج محسوب في الانضمام إلى الناتو.



واعتبرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين سيجدوا أنه من الأسهل بكثير مواصلة الدعم بالمستوى الحالي أو ما يفوقه، لطمأنة الرأي العام المحلي والسياسي، وربما حتى إقناع بوتين بإعادة التفكير في أهدافه، إذا بدا التقدم الأوكراني يمثل بداية قوية على طريق محتمل نحو النصر.