ثمانيني سعودي يستأصل البروستاتا بعد تضخمها 12 ضعفا عن حجمها الطبيعي

أجرى فريق طبي من قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في السعودية، عملية جراحية نادرة لاستئصال غدة البروستات الشيخوخي لمريض يبلغ من العمر 84 عاماً بعد تضخمها بمقدار 12 ضعفاً عن الحجم الطبيعي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن المريض كان يعاني من أعراض انسداد واحتباس في البول وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم كبير جداً في حجم غدة البروستات وصل إلى 340 مل من أصل 18 إلى 25 مل للحجم الطبيعي للغدة.

وبين التجمع أن الحالة استدعت ضرورة التدخل الجراحي رغم صعوبتها وخطورتها لاستئصال البروستات والمحافظة على وظائف الكليتين من الفشل والسلس البولي، مؤكداً أن المريض تماثل للشفاء وغادر المستشفى بعد أخذ العلاجات اللازمة.