رئيس الاتحاد السعودي: «سنتعاقد مع لاعبين بنفس نجومية ميسي»

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قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن مسابقة الدوري تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا أن هناك صفقات قوية سيتم التعاقد معها في الفترة القادمة.

وأضاف المسحل في تصريحات تليفزيونية: «ميسي لاعب كبير وأحد أفضل اللاعبين في العالم بالسنوات الماضية، ولكنه قرر الانضمام إلى الدوري الأمريكي».

وتابع: «الأسماء القادمة للدوري السعودي في الفترة القادمة ستكون بنفس نجومية ميسي، وهناك مدربين عالمين أيضًا».

وأوضح: «كما سيكون هناك دعم لأي مدرب سعودي يحصل على عقد تدريبي خارج المملكة بحوافز جدًا مغرية».

وأتم: «ملف مدرب المنتخب سيحسم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع المقبلة».