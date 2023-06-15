يحيى الفنان تامر حسنى حفلا غنائيا، مساء اليوم الخميس، فى تونس، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته التى يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

وفي سياق منفصل انتهى تامر حسنى، منذ 3 أيام من تصوير فيلمه الجديد «تاج»، الذي ينافس به في موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث تم تصوير أخر مشاهده بمدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول بطلين خارقين هما «تاج» و«هارون»، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، وساندي، وهو من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.