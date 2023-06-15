البنك الأهلي يواجه النجوم وديًا استعدادًا لطلائع الجيش

قرر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، خوض مباراة ودية تجريبية أمام فريق النجوم، غدا الجمعة، لتجهيز جميع اللاعبين لعودة المنافسات الرسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر والمقرر لها الثالث والعشرون من شهر يونيو الجاري، ويستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري في السادسة والنصف مساء.

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق عدة نتائج طيبة خلال مشواره في بطولة الدوري، نجح من خلالها الهروب ولو مؤقتا من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.