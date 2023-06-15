جندي أمريكي يعترف بمساعدته لداعش في قتل الجنود الأمريكيين والتخطيط لهجمات

حاول جندي في الجيش الأمريكي يدعى، كول بريدجز، مساعدة تنظيم داعش في قتل الجنود الأمريكيين بالخارج، وقدم لعناصر التنظيم المشورة بشأن مهاجمة مدينة نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا"، اليوم الخميس، عن المدعي الأمريكي، داميان ويليامز، قوله في بيان له أمس بالتوقيت المحلي: "حاول كول بريدجز التخطيط لنصب كمين قاتل يستهدف زملائه من الجنود، لخدمة تنظيم داعش وفكره العنيف.. إن سلوك بريدجز الخائن يعد خيانة لرفاقه ولبلده".

ومن جانبه أقر الجندي السابق - 22 عاما، المنحدر من ولاية أوهايو أمس الأربعاء، بأنه مذنب في "التآمر لمساعدة أعداء أمريكا".

وأشاد ممثلو الادعاء بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والجيش الأمريكي، لما قدماه من مساعدة في تقويض "النوايا الخبيثة" لبريدجز، الذي من المقرر أن يتم الحكم عليه في 22 من نوفمبر.

وكان بريدجز انضم إلى الجيش في عام 2019، بحسب ما قاله ممثلو الادعاء. وفي ذلك الوقت بدأ في الوقوع تحت تأثير الدعاية الجهادية على الإنترنت، حيث قال ممثلو الادعاء إن بريدجز شارك في دعم داعش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور نحو عام، بدأ في التواصل مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي تظاهر بأنه حليف لداعش ولديه اتصالات في الشرق الأوسط.