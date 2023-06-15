تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تُقام اليوم الخميس المباراة الثانية بالدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وإيطاليا، بجانب مباراتين وديتين الأولى للمنتخب الوطني الأولمبي أمام غانا الأوليمبي، ومنتخب الأرجنتين أمام أستراليا.

وتُقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا × إيطاليا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات ودية

مصر الأولمبي × غانا الأولمبي الساعة السادسة مساء على قناة ON Time Sports HD1

الارجنتين × أستراليا الساعى الثالثة عصرا على قناة Max Sport 4 HD