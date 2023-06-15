المصرية للمحطات متعددة الأغراض: الانتهاء من ملف انتظار السفن بالموانئ خلال عامين

علق اللواء عبد القادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، على افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن أحد أهداف وزارة النقل هو التقليل من عدد السفن الموجودة في منطقة الانتظار، منوهًا أن زيادة عدد الأرصفة سيعمل على زيادة استيعاب عدد أكبر من السفن والحد من انتظارها في مناطق الانتظار.

وذكر أن العمل في الموانئ يوجد بها محطات تخصصية، وأن كل بضاعة لها محطة، بمعني أن هناك محطة لبضائع الحاويات وأخرى للبضائع السائلة مثل الوقود أو الكمياويات او الزيت.

وأشار إلى أن بقاء السفن خارج الميناء، يزيد من أسعار السلع على المستهلك النهائي، أو على الدولة في حالات استيراد المواد الغذائية من الخارج، موضحًا أنه من المتوقع القضاء على ظاهرة انتظار السفن في الموانئ خلال العامين المقبلين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية.

وشهد الرئيس السيسي، مراسم رفع العلم على سفينة وادي الملوك في الإسكندرية، وبعدها توجه بالتحية للعاملين وطاقم السفينة.