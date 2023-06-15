النائبة مها عبد الناصر: لا يوجد مؤشرات تقول بأن الموازنة الجديدة تقشفية

قالت الدكتور مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنها لا ترى فلسلفة الحكومة المالية في الوقت الحالي، معتمدة على التقشف وضغط المصروفات.

وأكدت خلال لقائها ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد إنهاء أي مظاهر للتقشف من قبل الحكومة، وما زالت أعداد الحراسة الخاصة بالوزراء كما هي وبنفس أعداد السيارات وبموديلات فارهة.

وطالبت أعضاء الحكومة بأنه في حال وجود إي إجراءات اتخذتها الإعلان عنها وإطلاع الجميع عليها، لافتة إلى أن القرار الوحيد المعلن هو منع السفر للمؤتمرات بالوزارات إلا بموافقة شخصية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نظرًا لكثرة الوفود المصاحبة للوزراء في المؤتمرات التي كانت تمثل مصدرًا للتبذير والإنفاق الكبير عليها.

ونوهت أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لم تتضمن أي مؤشرات إلى أنها موازنة تقشف، ولكن لا يمنع من وجود انخفاض في كثير من الأرقام بالموازنة لأن هناك حالة اضطرارية لذلك، مؤكدة أن حجم الديون زاد بشكل كبير إلى جانب خدمة الدين أيضًا وأن العامين المقبلين في غاية الصعوبة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.