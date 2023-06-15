د ب أ: أطراف واقعة الجريمة الدامية بالقرب من معلم سياحي بجنوب ألمانيا أمريكيون

أفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأن السائح المشتبه به في واقعة التعدي على سائحتين شابتين بالقرب من قصر نويشفانشتاين بعد ظهر أمس الأربعاء، ينحدر من الولايات المتحدة وكذلك المجني عليهما.

وكانت الشرطة، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن السائحتين كانتا قد التقتا بالرجل البالغ من العمر 30 عامًا بالصدفة، بالقرب من القصر في شفانجاو جنوب ألمانيا وانضما إليه في بقية الطريق.

ويُعْتَقد أن الرجل قاد المرأتين في وقت لاحق إلى طريق آخر بدعوى أنه طريق مختصر وهاجم إحدى المرأتين هناك، وأنه قام في النهاية بدفعهما في واد منحدر.

وكانت إحدى السائحتين "21 عامًا" توفيت ليلة الأربعاء / الخميس متأثرة بإصاباتها الخطيرة.

ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة، وكانت مرافقتها "22 عامًا"، أصيبت بجروح طفيفة جراء.

وتم اعتقال المشتبه به بعد وقت قصير من الجريمة وتم إيداعه في الحبس الاحتياطي منذ يوم الخميس للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل والشروع في جريمة أخرى.

وكان متحدث باسم الادعاء العام الألماني أكد لـ"د.ب.أ" في وقت سابق، من اليوم وفاة إحدى المرأتين.

وكانت الشرطة، انتشرت بشكل كبير في محيط القصر الذي يعتبر معلما مشهورا على مستوى العالم.

وكان المتحدث الصحفي باسم الادعاء، صرح بأن الرجل والمرأتين تعرفوا على بعضهم البعض قبل وقت قصير من وقوع الهجوم، وذهبوا ثلاثتهم كسائحين إلى القصر.

ويُعْتَقَد أن الجريمة وقعت في مكان غير بعيد عن جسر مارين التاريخي الذي يعد ملتقى يفضله السائحون لأن بإمكانهم مطالعة القصر منه بشكل جيد.

ويُعْتَقَد أن الثلاثة سلكوا معا طريقا مختصرا للوصول إلى الجسر وفي تلك الأثناء هجم الرجل على إحدى المرأتين "21 عاما"، ولما حاولت المرأة الأخرى "22 عاما" مساعدة صديقتها ألقى بها الرجل في جرف منحدر.

وذكر المتحدث، أنه يعتقد أن الرجل حاول التحرش جنسيا بالمرأة "21 عاما" لكنه نوه إلى أن هذا الاحتمال ليس موثوقا بعد، وقال إن الرجل دفع المرأة الأصغر سنا إلى أسفل الجبل، وأسفرت الواقعة عن إصابة المرأتين.

وتابع المتحدث، أن المرأة "21 عاما" تم نقلها إلى المستشفى على متن مروحية وأنها توفيت ليلة الأربعاء / الخميس.

وكان الرجل لاذ بالفرار بعد الجريمة قبل أن تلقي السلطات القبض عليه وتحتجزه.

يذكر أن قصر نويشفانشتاين من أشهر المعالم السياحية في ألمانيا وأكثرها زيارة.