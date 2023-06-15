 التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع العاملين بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض - بوابة الشروق
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التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع العاملين بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 3:37 م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية.

واستمع الرئيس خلال جولة بمبنى الإدارة والتحكم، إلى شرح حول تفاصيل تشغيل المحطة، التي تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري.

وفي نهاية الجولة التقطت صورة تذكارية للرئيس السيسي، مع العاملين بالمحطة بمناسبة الافتتاح.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء؛ مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.


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