تقرير: دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية

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أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة خاركيف صباح اليوم الخميس.
كما ذكرت شرطة خاركيف على تليجرام أن المدينة تتعرض للهجوم.