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تقرير: دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 6:22 ص

أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة خاركيف صباح اليوم الخميس.

كما ذكرت شرطة خاركيف على تليجرام أن المدينة تتعرض للهجوم.

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