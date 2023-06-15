أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم في المملكة بنسبة 2.8% في شهر مايو الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2022.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، إن الرقم الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، بلغ 109.37 نقطة، مقابل 106.42 نقطة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وعزت الهيئة ارتفاع معدل التضخم بالمملكة بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4%، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.2%، وذلك مقارنةً بـمستويات شهر أبريل الماضي.