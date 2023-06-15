أمريكا تعلن تقديم مساعدات إنسانية للسوريين بـ920 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مساعدة إلى سوريا بقيمة 920 مليون دولار، فيما خصصت ألمانيا 1.05 مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين بسوريا والمنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن أعلنت عن مساعدات إضافية إلى سوريا قدرها 920 مليون دولار، خلال مؤتمر في بروكسل، اليوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز".



وأضافت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى سوريا والمنطقة لـ1.1 مليار دولار هذا العام، ونحو 16.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا.



من جانبها، تعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، بتخصيص 1.05 مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين بسوريا والمنطقة.



وأعلنت الوزارة تأييدها للخطوات التي اتخذتها تركيا ولبنان والأردن التي استقبلت 5.6 مليون لاجئ سوري.