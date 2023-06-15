عبد المنعم سعيد: 30 يونيو محصلة كشف الإخوان لبرنامجهم الفاشي

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث قبل 25 يناير يُوصل إلى طريق مسدود بالنسبة للشعب المصري، الذي خرج في احتجاج ثم توقف عنده، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مشروع مكتمل في 25 يناير ولا يوجد قيادة أو تحالف واضح من قوى سياسية محددة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المشهد»، تقديم كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين كان لديها مشروع بدايًة من إجراءات السيطرة على ميدان التحرير وترتيب الأمور أن تكون هي القوى الفاعلة التي يجري التفاوض معها وبحث كيفية انتقال البلاد من مرحلة إلى أخرى.

ولفت إلى أن مشروع الإخوان منذ 2007 قائم على أن تكون مصر مثل إيران، ولكن بالرغم من هذه الحالة إلا أن القوات المسلحة المصرية كانت جزء أساسي من الهوية المصرية منذ وجود جيش نظامي حديث مع محمد علي باشا حتى الآن، واستطاعت أن يكون لديها هندسة التغيير حتى يستطيع الشعب المصري البحث من جديد عما يريده.

وأشار إلى أن الطريق إلى 30 يونيو كان محصلة كشف الإخوان عن أنفسهم بشكل قوي، إلى جانب أن الشعب المصري وضعهم تحت الاختبار خلال فترة حكمهم، لافتًا إلى أن برنامجهم لم يقنع المصريين نظرًا لما تضمنه من توجهات فاشية واضحة إلى جانب الخسائر الفادحة التي ألمت بمصر.

وذكر أنه خلال العام الأول الذي تلى 25 يناير، خلقت مصر خسائر حوالي 110 مليار دولار، نتيجة أمور كثيرة، مؤكدًا أن الميزة الأساسية لثورة 30 يونيو إلى جانب الخروج للشارع ورفض مشروع الإخوان المسلمين، هو ظهور قوى شعبية بخلاف الجماعة واستطاعت عمل جبهة تضم ملامح الوجه المصري ومكوناته السياسية والوطنية الأساسية.