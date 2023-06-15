وصلت بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار القاهرة مساء اليوم الخميس، بعد تحقيق الفوز بالأمس على منتخب غينيا وضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، أمام غينيا، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على الملعب الكبير بمراكش، ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.

ورافق بعثة منتخب مصر اليوم الخميس، عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، رغم إصابته التي تعرض لها بالأمس أمام غينيا، إلا أنه حرص على التواجد ضمن بعثة الفراعنة قبل مواجهة جنوب السودان وديًا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة متصدرًا المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.