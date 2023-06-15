أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء الخميس، تعليق الإضراب عن العمل الذي استمر لمدة أربعة أشهر متواصلة.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، إن تعليق الإضراب سيكون لمدة 3 أشهر بدءا من يوم غد، تغليبا للمصلحة العامة، وتقديرا لمعاناة العاملين وأبنائهم وعموم اللاجئين في المخيمات وخارجها.

وأكد الاتحاد، مطالبه العادلة والشرعية، متعهدا باستمرار العمل على تحقيقها خلال فترة تعليق الإضراب، وبالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية وبرعاية ومتابعة منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الاتحاد أعلن عن بدء نزاع عمالي مع إدارة أونروا في نوفمبر الماضي تلاه إعلان الشروع في إضراب مفتوح اعتبارا من 20 فبراير للمطالبة بدفع علاوة للعاملين في الضفة الغربية ومطالب نقابية أخرى.

ومن جهتها، أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرها لقرار الاتحاد "الوطني والمسئول" بتعليق الإضراب واستئناف العمل فورا، للنهوض بأوضاع المخيمات.

وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية تعليق الإضراب من أجل تعويض ما فات طلبة المدارس التابعة لأونروا نتيجة الإضراب بالعملية التعليمية، وكذلك استئناف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

وذكرت أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع أونروا واتحاد العاملين العرب، وستواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة من أجل تلبية مطالب الاتحاد، وتطوير أعمال الوكالة ودعوة الدول المانحة لتوفير الدعم من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه.

ومن جانبه، أكد رئيس دائرة شئون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي في بيان منفصل، أن المنظمة ستواصل اتصالاتها مع رئاسة أونروا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنجاز لمطالب العاملين المشروعة، والتحرك مع الدول العربية المضيفة لحشد التمويل لسد العجز المالي الكبير في ميزانية الوكالة.

وذكر أبو هولي، أن دائرة شؤون اللاجئين ستجري اتصالاتها مع أعضاء اللجنة الاستشارية لأونروا في اجتماعها المقرر الثلاثاء المقبل؛ لتطوير سياسة الأجور إلى نظام مالي فعال ومرن، وربطه بمؤشر الغلاء المعيشي للبلد المضيف.