ماكرون يبحث قريبا مع ماسك إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاجتماع مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد غد الجمعة، في إطار مساعيه لإقناع رئيس شركة تسلا ببناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا.

وصرح ماكرون بذلك للصحفيين على هامش فعالية تكنولوجية في باريس من المقرر أن يحضرها ماسك في غضون يومين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ماكرون: "سوف نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي وإطار العمل التنظيمي لأعمال الشبكات الاجتماعية التي تحمي بشكل أفضل أطفالنا، وسوف نتحدث عن قطاع السيارات والبطاريات".

وردا على سؤال عن احتمال قيام تسلا ببناء مصنع كبير لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا، قال ماكرون "الأمر متروك للشركة لمراجعة الاحتمالات الخاصة بالمشاريع في أوروبا وسوف نروج لفرنسا وجاذبيتها لمثل هذه الأعمال".