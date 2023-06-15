بدا البرازيلي رودريجو جويس، لاعب ريال مدريد، متحمسا لاحتمال انضمام الفرنسي كيليان مبابي للنادي الإسباني، معتبرا أنه "ظاهرة ويلعب في مركز يحتاج إلى تعزيز" في صفوف "الميرنجي".

وفي مؤتمر صحفي من برشلونة، حيث يقيم منتخب البرازيل معسكره، قال ردوريجو إن مبابي "يمثل ظاهرة، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، نحن نعلم أننا نحتاج الآن إلى لاعب في هذا المركز الذي يحب اللعب فيه".

وتابع: "كلما تم الإسراع (في التعاقد مع الفرنسي)، كان ذلك أفضل، ولكن ليس فقط مبابي".

وأردف "إذا لم يتمكن مبابي من المجيء الآن، هناك لاعبون آخرون، فلورنتينو بيريز وكارلو أنشيلوتي يجب أن يناقشا ما هو الأفضل لريال مدريد".

وأوضح رودريجو أن المهاجم الفرنسي لا يزال لاعبا في باريس سان جيرمان لأن "لديه عقد ساري وعلينا احترامه".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسبانيا دولة عنصرية بعد الإهانات الأخيرة التي تلقاها زميله فينيسيوس، نفى المهاجم ذلك.

وأضاف رودريجو، الذي أعرب عن أسفه للإهانات التي تعرض لها مواطنه في ملعب فالنسيا قبل أسابيع، "أسمع الكثيرون يقولون إن إسبانيا عنصرية، أنا أعيش هنا ويمكنني أن أقول إن إسبانيا ليست دولة عنصرية، هناك عنصرية في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "عندما رأيت ما حدث، شعرت بالحزن وكان يوما معقدا للغاية".

ويتدرب المنتخب البرازيلي في برشلونة حيث سيواجه غينيا في مباراة ودية ضد العنصرية قبل أن يسافر إلى لشبونة لمواجهة السنغال.