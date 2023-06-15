ارتفاع ضحايا تفجير سد كاخوفكا إلى 28 قتيلا

قالت السلطات الروسية اليوم الخميس، إنه تم تسجيل حالة وفاة أخرى نتيجة الفيضانات التي أعقبت تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا، لترتفع حصيلة القتلى على جانبي نهر دنبرو إلى 28 قتيلا.

وبعد إعلان فلادمير سالدو، رئيس الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون بأوكرانيا، عن حالة الوفاة، يبلغ إجمالي حالات الوفاة على هذه الضفة من النهر 18 قتيلا. وقد أعلنت السلطات الأوكرانية، التي تسيطر على الجزء الآخر من الضفة، تسجيل عشر حالات وفاة.

ويشار إلى أن السد، الذي يخضع لسيطرة روسيا، قد تم تفجيره في السادس من يونيو الجاري، حيث يحمل الجانبان كل منهما الآخر مسئولية تفجير السد. وقد اجتاحت المياه العشرات من القرى، وغمرت أجزاء من مدينة خيرسون، التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.

وقالت الوحدة الأوكرانية المكلفة لإزالة آثار الدمار إن مستوى المياه في خيرسون تراجع إلى 1.83 متر اليوم الخميس، بعدما كان بلغ 2.13 متر أمس الأربعاء.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون إن نحو 44 قرية مازالت مغمورة تحت المياه، 27 قرية منها على الضفة التي تسيطر عليها أوكرانيا من نهر دنبرو، في حين مازالت المياه تغمر 1923 منزلا.