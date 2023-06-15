من هذا الشارع منذ آلاف السنين، كان يخرج السلطان من القلعة متوجهاً إلى الحج، وكان أيضاً طريقاً لسير الجنازات، عند وفاة أحد السلاطين أو الأمراء كان يصلى عليهم في القلعة ثم يسلكون هذا الشارع متجهين إلى المدافن، إنه شارع "باب الوداع" أو "الدحديرة" الواقع في منطقة الحطابة، التي تشغل الجزء المتبقي من التبة المُقام عليها القلعة.

وفي هذا الشارع اليوم، يجلس عشرات الفنانين يسلجون بألوانهم ما تبقى من الحكاية، حكاية الحي الذي يخشى أصحابه مغادرته، ويخشى الرسامون فقدانه كحالة اجتماعية وموقع يعبر عن تراث معماري ينتهي بكل تفاصيله، ومن هنا تبدأ القصة حيث يجتمع الرسامون منذ 3 أسابيع في هذه الحارة العتيقة يرسمون، ويختلط بهم السكان صباحاً بأنشطتهم التقليدية، والأطفال ظهراً يلعبون حولهم.

يأتي صوت محمد فوزي من "دكان" بعيد يحيط بالجالسين، وهو يقول: "يا ساكن في الهوى قلبي.. وساكن في الديار جاري"، وأثناء ذلك يجلس محمد خليل أمام منزل منهار جزئياً ويرسم، ولكن لوحته لا تشبه المنزل بشكل كامل، وكأنه يرسم شكل هذا المنزل في الماضي وليس الحاضر، وبالحديث معه نكتشف أن هذا البيت هو بيته منذ سنوات، ولكنه انهار وأصبح مهجوراً وانتقلت أسرة محمد إلى درب الصهاريج بنفس الحي، وأول مرة يمسك بالألوان ويرسم، ولكن الصدفة صنعت كل ذلك.

يقول محمد وعينه تلمع بالذكريات: "الفنان محمد عبلة صديق لي وأخبرني أنه سوف يأتي إلى الحطابة لكي يرسم، وعندما جئت للقائه منحني الأوراق والألوان لكي انضم لهم، ووجدتهم يجلسون أمام منزلي القديم، حيث عشت ما يقرب من 20 عاماً به، وعائلتي تعيش في هذه المنطقة من سنوات لا تحصى، جدي السابع كان أول من سكنوا هنا، أشعر وأنا أرسم أني أغوص في ذكريات كثيرة، هذا الشعور حركني نحو الرسم رغم أني لم أدرس أو أرسم في السابق، ومؤهلي الدراسي توقف عند الدبلوم، لكن أحب الغناء وبالتأكيد سوف أفكر في الاستمرار بالرسم بعد هذه الصدفة"، ويقطع محمد حديثه ويذهب لمساعدة إحدى السيدات المُسنات التي أشارت له من بعيد بحكم معرفتها السابقة به.

هذه ليست مبادرة أو مشروع معين، بل دوافع مختلفة جمعت بعض الرسامين للوجود في هذه المنطقة، هكذا قال الفنان محمد عبدالجليل الشهير بـ"جاليليو": "إننا نريد رسم المنطقة لأن بها جماليات تشكيلية للمباني غير موجودة في أماكن أخرى، حتى وإن كان بعضها عشوائياً، لأن مثل هذه الأشياء تجذبنا كفنانين لا يلفت نظرنا مناطق مثل التجمع مثلاً، وعندما علمنا بوجود احتمال إزالة قررنا أن نوثق ونسجل شكل المنطقة قبل زوالها، ونؤكد أننا نبتعد كل البعد عن الرفض أو الاعتراض على قرارات الإزالة، لأننا لا نستطيع تغييرها ولا نملك ذلك، ولكن كل ما في وسعنا هو الرصد، وليس المقصود الحطابة فقط وإنما كل الأماكن المشابهة التي تمتلك روحاً خاصة".

على مرمى البصر يتجول محمد عبلة، الفنان التشكيلي والحائز على وسام جوتة، وهو أرفع وسام تمنحه ألمانيا للشخصيات المؤثرة في مجالها، يمناً ويساراً ممسكاً بلوحته وألوانه لم يستقر بعد على ما يريد رسمه ولكنه ينظر لما حوله باهتمام، وعندما حاولنا الحديث معه أول مرة أبلغنا أنه يحاول التركيز.

ولكن في المرة الثانية تحدث بابتسامة لم تفارقه خلال فترة تجوله في المكان: "فيه مجموعة من البشر يحاولون التأكيد على أن لديهم انتماء، يعبرون عن رغبة بداخلهم من خلال محاولات التسجيل، نحن نحاول أن ننقل إلى الناس بشكل هذه الحالة الاجتماعية المتمثلة في تراث له طابعه، لأننا لا نملك غير ذلك في مواجهة الهدم واختفاء الأماكن، على الأقل نحاول حفظها من خلال الرسم والرسم مختلف عن التوثيق بالكاميرا، لأنه يتسرب إلى النفوس، واتمنى وأدعوا بمزيد من المشاركة والاهتمام بالتوثيق لأننا سوف نندم فيما بعد، نندم على أشيماء كانت قائمة وتلاشت ولم نعيرها اهتماماً، ولذلك يمكن اعتبار ما نقوم به محاولة لإبراء الذات، على الأقل شاهدنا أماكن قبل إزالتها، واعتقد أن هذا دوري".

بينما كان عبلة مازال يفكر وشارداً في خياله مع المكان، كان الفنان محمد وهبة قد بدأ في مشروعه منذ أيام، ممسكاً بدفتر كبير عنوانه الحطابة، بداخل أولى صفحاته رسم خريطة للمكان تبدأ من شارع الحطبة ثم الشارع الأوسط ثم درب الصهاريج، وينتهي المسار بشارع "الدحديرة".

وقال وهبة: "هذه الرسومات بعضها سوف يكون جزء من المعرض الذي نفكر في إقامته وجزء آخر سوف يصدر في كتاب مستقل، وأنا اهتم بالقاهرة عامةً، لدي 4 كتب عن القاهرة وحدها، ولدي اهتمام خاص بهذه الأماكن المهددة بالزوال، وتوثيقي له هو إثبات على وجود هذا المكان للباحثين والمهتمين فيما بعد".

هكذا يركز كل منهم على مشروعه وأفكاره، لا يتبنى الجميع نفس الأسلوب، كل منهم له طريقته الخاصة في التعبير عن المكان ودوافعه، وكان لإنجي محمود، مخرجة سينمائية ورسامة، اختيار آخر لتوثيق المكان فلن تكتفي بالرسم فقط بل أيضاً تصنع فيلماً عنه: "هي مبادرة من الفنانين محمد عبدالجليل ورضا خليل، حيث دعونا للمشاركة في توثيق أو رسم منطقة الحطابة قبل إزالتها، وأنا الحقيقة مغرمة بالمكان وأتيت إليه كثيراً، وكان سبب معرفتي به الدكتور عبدالعزيز الجندي، وبحكم شغلي في المكرز القومي للسينما قررت التقدم لإخارج فيلم عن المكان، وحصلت بالفعل على موافقة وسوف أبدأ التصوير في شهر أغسطس، لأني محبة للتوثيق بكل الأشكال، وأعتقد أن الصورة السنيمائية سوف تكون ثرية بأهل المكان، والذين رغم أن المنازل تقع عليهم أحياناً إلا إنهم لا يريدون مغادرتها، والحطابة تحديداً روحي مرتبطة بها والأمر بنسبة لي شخصي".

وأثناء الحديث مع إنجي، خرجت إحدى السيدات، وألقت الصباح على رسامة أخرى -إيمان خطاب- تجلس على مقربة منا وشرعت في نشر الملابس على حبال "بلكونتها" الواقعة في الدور الأول، وجلست بجوار إيمان وبالقرب من السيدة للحديث عن المبادرة.

وقالت إيمان: "عندما بدأنا كان العدد أقل ولكن حالياً انضم لنا الكثير من الفنانين ومتحمسين لإقامة معرض، وغالباً سوف يكون بالزمالك، وسوف يضم كل منتجنا جميعا من اللوحات بأساليبنا المختلفة، وهناك من يأتي بشكل يومي وآخرين يوميات متقطعة، نحن نحاول رسم معالم المكان، والناس هنا مرحبين جداً بنا ويلقون علينا الصباح وأحياناً ندخل منازلهم لتناول مشروب ساخن أو الابتعاد عن الشمس قليلاً، ولا يزعجهم مطلقاً وجودنا على العكس يتجمع حولنا الأطفال، ومنهم يطلب أن نرسمه ليرى شكله في لوحاتنا، ونحن مهتمين بهؤلاء ومنطقتهم المهملة والمهمشة، ربما هذه البيوت ليست أثرية، ولكن تراثية فهي تعبر عن سكان بصفات وتقاليد معينة لهم طابع شعبي حضاري وليس عشوائي".

يذكر أنه منذ عام 2017 انتشرت أخبار عن تطوير منطقة الحطابة، كما صرح بعض البرلمانيين بأنه سيتم تعويض الأهالي في حالة الإزالة، وأكد حينها المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن منطقة الحطابة مدرجة ضمن المناطق التي ستشهد تطويرا، عادت هذه الأخبار للتداول مؤخراً بين الأهالي أن معاد التنفيذ قد اقترب.