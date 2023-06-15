هاني زادة: الراسبون في الانتخابات وراء فشل الزمالك إداريا

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن سر الفشل الإداري في الزمالك، أن الراسب في الانتخابات يشكو النادي ويهده من الخارج، على مدار تاريخه.

وأضاف زادة في تصريحات تليفزيونية: "كنت أجد أن غير الموفق من البعض في الانتخابات، معظمهم يخرج للهد في باقي الكوادر".

وتابع: "الزمالك كان لا يتعامل مثل الأهلي الذي كان يملأ الاتحادات من أعضائه، وبالتالي العملية كانت غير متوازنة والتي كانت ترجح كفة القلعة الحمراء".

وتطرق للحديث عن سبب دخوله الانتخابات الأخيرة للقلعة البيضاء، قائلا: "نزول أحمد هاني تحت السن، جعلني أخوض الانتخابات من أجل مؤازرته".

وواصل زادة: "بعض الأشخاص أكدوا أنني أخاف من خوض الانتخابات وكانت تحديًا بالنسبة لي، ولكن لن أخوض انتخابات على أي منصب داخل الزمالك بالفترة المقبلة، وسوف أدعم الكوادر الجديدة".

واختتم: "في الانتخابات الأخيرة لم نحصل على راحتنا في طرح البرامج الانتخابية، وكان عددًا كبير مننا ممنوعًا من دخول النادي بسبب شخصية معروفة للجميع وكنا ممنوعين من عرض أي برنامج انتخابي".