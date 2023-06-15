العراق وقطر يتفقان على تأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى في قطاع التكرير

أعلن العراق وقطر، اليوم الخميس، عن التوقيع على مذكرة لتأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام.



وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رعيا في بغداد اليوم، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة وتخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفاة.



كما تم التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة أورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليجانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة "استثمار" القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق.



وأوضح البيان أنه تم كذلك التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.



وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في تصريح صحفي في ختام جولة المباحثات الرسمية بين العراق وقطر أن دولة" قطر ستبقى أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة".



وأضاف أن "العراق يملك إحتياطات ضخمة من النفط والغاز، وقطر مثال رائد في كيفية الحفاظ على صناعة مستدامة بالطاقة، بما يعود بالنفع على شعبينا في هذا الوقت المهم".



وأوضح "أن العراق بما يملك من ثروات وموقع ستراتيجي، وقطر بما تملكه من قدرات اقتصادية وتنموية، قادران على التكامل وتطوير العلاقات بمختلف الصعد".