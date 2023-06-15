قال مؤمن ممدوح، عضو حزب المحافظين، إنه هناك عدد من المشكلات تواجه رواد الأعمال، مطالبا بوضع حطة عكل لمساعدتهم بوضع خطة وبرامج لتعزيز ريادة الأعمال.



وأضاف خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، أنه لا يزال الوصول إلى التمويل محدود جدا بالنسبة لريادة الأعمال، والبنوك تخاف المخاطرة بأموالها مع الشباب للخسارة أو الخوف من الضمانات.



واستعرض عضو المحافظين عددا من التجارب بالدول الأجنبية والعربية، مطالبا بتقليل الإجراءات البيروقراطية والتوفيل من رأس المال الاستثماري، والسعي إلى اكتشاف المواهب داخل وخارج المؤسسات التعليمية.