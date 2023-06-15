سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، في بيان، إنها رصدت الإطلاق من منطقة "سونان" في بيونج يانج، مساء الأربعاء، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وأضاف البيان أن "الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بينما يعزز المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وبهذا الخصوص، قالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، إن "الصاروخين سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان"، حسب وكالة "كيودو" المحلية.

بدوره، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جراء الصاروخين، مؤكداً تقديم طوكيو احتجاجا إلى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق.

والخميس، انتهت الجولة الخامسة والأخيرة من التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية، في ميدان "سيونج جين" التدريبي في "بوتشيون"، على بعد 25 كلم فقط من الحدود بين الكوريتين، للاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف الثنائي بين سيول وواشنطن.