الحكومة الألمانية تتعهد بمساعدات إضافية قيمتها مليار يورو لسوريا

تعهدت الحكومة الألمانية اليوم الخميس، بتقديم مزيد من المساعدات لسوريا، بقيمة نحو مليار يورو.

جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين لسوريا.

وأوضح متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية أن الوزارة ستقدم نحو 568 مليون يورو من هذا المبلغ من ميزانيتها فيما ستقدم وزارة الخارجية 484 مليون يورو.

وأضاف المتحدث أن الأموال تم توفيرها خصيصا لمؤتمر المانحين في بروكسل، مشيرا إلى أن إجمالي حجم المساعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها منذ عام 2012 لدعم السكان في سوريا والدول المجاورة لها سيصل بذلك إلى أكثر من 17 مليار.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه إن " نسيان الأزمة السورية في الوقت الحالي سيكون خطأً فادحا"، لافتة إلى أن "المزيج المدمر من الحرب الأهلية وتدفق اللاجئين وكارثة الجفاف والزلازل" أدت إلى تداعيات كارثية في البلاد.

وشارك ممثلو أكثر من 85 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر المانحين. ولم يتم بعد تحديد المبلغ الإجمالي للمساعدات.

يذكر أن 12 عاما من الحرب الأهلية أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من سوريا، كما أدت كارثة الزلازل التي وقعت في فبراير الماضي إلى تفاقم الوضع.

ومن المنتظر أن تساعد الأموال المقدمة من ألمانيا في تمويل إصلاح شبكات مياه الشرب ودعم المزارعين على سبيل المثال.