محتجون في اليونان: سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين تقتل الأشخاص

شهدت العاصمة اليونانية أثينا مظاهرات في مدينة سالونيكا الساحلية بعد يوم من وفاة 78 شخصا على الأقل قبالة الساحل الجنوبي لليونان في إحدى أكبر كوارث المهاجرين في أوروبا.

وكتب المحتجون على اللافتات: "الاتحاد الأوروبي يقتل الأشخاص".

ودعا الحزب الشيوعي اليوناني وعدة نقابات ومجموعات طلابية يسارية إلى الاحتجاجات.

وتم انتشال جثث 78 شخصا حتى الآن، لكن هناك مخاوف من وفاة ما يربو على 500 شخص بعدما انقلب قارب الصيد الذي كان يقلهم.

ونقلت وسائل إعلام عن بعض الناجين أن حوالي 100 طفل كانوا محاصرين في أسفل القارب عندما غرق في البحر الأبيض المتوسط.