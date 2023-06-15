ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تباطأ فيه تعافي الاقتصاد الصيني، مما يفرض المزيد من التحديات على صناع السياسة في الصين مع انضمام الخريجين الجدد إلى قوة العمل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني القول إن معدل البطالة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 سنة في الصين ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 20.8% مقابل 20.4% خلال أبريل الماضي، وهو ما يعادل حوالي 4 أمثال معدل البطالة العام في الصين وهو 5.2% والذي لم يتغير عن شهر أبريل الماضي.

وقال فو لينجهوي المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني إن أكثر من 33 مليون شاب دخلوا سوق العمل في الصين في الشهر الماضي، في حين أن أكثر من 6 ملايين شاب منهم بدون عمل حاليا.

ويبلغ إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاما في الصين حوالي 96 مليون شخص، لكن الكثيرين منهم لا يبحثون عن عمل لأنهم مازالوا في مرحلة الدراسة بحسب المتحدث باسم مكتب الإحصاء.

ويقول محللو بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب أن عدد الشباب العاطلين في الصين حاليا يزيد بمقدار 3 ملايين عن عددهم قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.