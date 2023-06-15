أمين عام الأمم المتحدة: دول العالم بعيدة عن تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ

أعطى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دول العالم توصيفا، في لهجة شديدة، للوضع الراهن فيما يتعلق بطموحاتها الخاصة بالمناخ اليوم الخميس.

وقال جوتيريش في نيويورك: "يساورني قلق بالغ حيال ما قطعه العالم بشأن المناخ. الدول بعيدة للغاية عن مسار الوفاء بوعود وتعهدات الانبعاثات الخاصة بالمناخ".

وأضاف: "أرى انعداما للطموح والثقة والتعاون، وقدرا كبيرا من المشاكل يتعلق بالوضوح والمصداقية".

وقال الأمين العام إن جدول الأعمال العالمي للمناخ يتعرض للتقويض.

ولفت جوتيريش إلى أنه إذا كانت الحكومات جادة حيال تحقيق أهدافها والالتزام بتعهداتها، سيتعين أن تشهد الجهود على كل الجهات تزايدا بشكل كبيرا.

وأشار بشكل خاص إلى شركات النفط، حيث وصف صناعة الوقود الأحفوري بأنها "القلب الملوث لأزمة المناخ"، مضيفا أنه يجب وقف استخدام النفط والفحم والغاز.

واختتمت مفاوضات المناخ المؤقتة في بون بألمانيا اليوم الخميس، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل بشأن المناخ في دبي، والذي ينطلق في نهاية نوفمبر.

وقوبلت حقيقة انعقاد ما يُطلق عليه بمؤتمر "كوب 28" في دولة الإمارات، بانتقادات حادة من قبل مراقبين. وقالوا إن الإمارات مكان رئيسي للوقود الأحفوري ولا تكترث بشأن تحقيق أهدافها المناخية الخاصة بها.

وباتت الحاجة الآن أكثر إلحاحا عن ذي قبل، لإقناع الدول بأن تسلك طريق التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وفي حين تواصل أحداث الطقس القاسية ضرب كوكب الأرض، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه جرى استثمار أكثر من تريليون دولار في النفط والغاز والفحم بالفعل هذا العام.