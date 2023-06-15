السيارة الكهربائية لوسيد أير جي تي تحقق أقل زمن لإعادة شحن البطارية

عند شراء سيارة كهربائية يكون الاهتمام الرئيسي للمستهلك منصبا على عنصرين هما مدى السيارة وسرعة شحن البطارية. من الطبيعي أن يفضل المستهلك، السيارة ذات المدى الأطول وسرعة الشحن الأعلى.

وهناك عدة طرز سيارات تقدم كلا من المدى الطويل والشحن السريع، لكنها بالطبع تكون غالية الثمن. وبحسب تقرير جديد عن الشحن من شركة بي3 جروب للاستشارات، حصلت السيارة لوسيد أير جراند تورنج (جي.تي) المركز الأول في العنصرين، حيث قدمت أطول مدى للبطارية وأسرع شحن بين كل السيارات الكهربائية التي تباع في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات، أن سعر السيارة لوسيد أير جي.تي يبلغ 139.650 ألف دولار بما في ذلك رسوم النقل. وحققت بطارية السيارة زمن شحن قدره 20 دقيقة لتتمكن السيارة من قطع مسافة 208 أميال قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وحققت السيارة المركز الأول بين 13 سيارة كهربائية من حيث سرعة الشحن، بفضل تصميم وكفاءة بطاريتها 800-فولت. كما تقدم السيارة لوسيد أير جي.تي أطول مدى بين السيارة وقدره 516 ميلا باستخدام البطارية بقدرة 112 كيلووات/ ساعة.

في المقابل، جاءت السيارة تسلا طراز إس بليد في المركز الثاني حيث تقطع مسافة 193 ميلا بعد شحن البطارية لمدة 20 دقيقة، في حين يبلغ سعرها 109.88 ألف دولار. في الوقت نفسه، يصل مدى السيارة طراز إس بليد عند شحن بطاريتها بالكامل إلى 396 ميلا بحسب تقديرات إدارة الحماية البيئية الأمريكية.