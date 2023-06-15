بولندا تجري استفتاء بشأن خطة خاصة بالاتحاد الأوروبي لإعادة نقل المهاجرين

أعلن الحزب الحاكم في بولندا عن اعتزامه إجراء استفتاء بشأن خطة خاصة بالاتحاد الأوروبي لإعادة نقل المهاجرين، بينما تقترب البلاد من إجراء الانتخابات العامة التي تشهد صراعا متكافئا إلى حد بعيد في غضون أربعة أشهر تقريبا.

وقال رئيس الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، إن الاقتراحات الأخيرة للتكتل تتسم بالـ "تمييز" ضد بولندا، بعد أن استقبلت أكثر من مليون لاجئ أوكراني في أعقاب الغزو الروسي في العام الماضي.

جدير بالذكر أن حزب القانون والعدالة الحاكم لطالما خاض حملة ضد السماح للمهاجرين بدخول البلاد، ولاسيما القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كاتشينسكي للنواب اليوم الخميس، إن "إجبار الدول على قبول المهاجرين لا يتماشى مع معاهدات الاتحاد الأوروبي.. إننا، والأمة البولندية، لا نتفق مع ذلك ويجب أن نجري استفتاء".

ولم يكشف كاتشينسكي عن أي تفاصيل أخرى بشأن الخطة.