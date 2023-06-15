أحمد عبد الرؤوف: عودة بلدية المحلة للدوري الممتاز مستحقة

يرى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، أن عودة البلدية للدوري الممتاز مستحقة تمامًا، حيث أن الفريق هو الأقوى هجومًا ودفاعًا، معربًا عن سعادته بالتأهل والصعود بعد غياب دام لـ 15 عامًا.

قال أحمد عبد الرؤوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" أجواء الدرجة الثانية ومجموعة بحري لها طابع خاص، أعيش أجواء الدوري الممتاز من 10 سنين بالعودة للوراء، كل الماتشات جماهيرية جدًا، التجهيز لهذا الفريق بدأ جيدًا".

أضاف أحمد عبد الرؤوف:" كان عندي خريطة من أول الموسم بدأنا العمل عليها مبكرًا، خضنا الكثير من المباريات والتمرينات، وأن تبني فريق أغلبيته يفتقد لوجود النجم أمر صعب جدًا، ما كان هذا ليتحقق لولا وجود إدارة تثق في المدير الفني والجهاز".

أشار أحمد عبد الرؤوف:" بلدية المحلة أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع، بذل الفريق مجهودًا كبيرًا للغاية، هناك تضافر للجهود من الجميع، وما كان يتحقق هذا النجاح سوى بالصبر وبثقة الجميع".

أتم:" سيكون هناك تجهير على مستوى الدوري الممتاز، الفريق تعب وساهم في الصعود، ولابد من أخذ كل هذا في الاعتبار، واستمرار العديد من اللاعبين في الممتاز، وستجمعنا جلسة مع الإدارة لتحديد الأوضاع في الموسم المقبل".