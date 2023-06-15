سخرت جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي، من خسارة الوداد أمام الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال مواجهة فريقها أمام نهضة بركان مساء الأربعاء.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، يوم الأحد الماضي، بعد تعادله مع نظيره الوداد المغربي بهدف لمثله، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وعقب تتويج الأهلي باللقب الإفريقي في ملعب محمد الخامس، احتفل لاعبو الفريق الأحمر أمام وسائل الإعلام في الممر المؤدي لغرفة الملابس، من خلال ترديد أغنية تدعى «سطلانة».

وفي مباراة نهضة بركان، قررت جماهير الرجاء السخرية من جارها الوداد، بترديد نفس الأغنية في المدرجات.