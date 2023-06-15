الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات بتقنية الفيديو كونفرانس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات بتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، صباح الخميس.

وتضمنت المشروعات: ميناء أكتوبر الجاف، وميناء السلوم البري، ورصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية، وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء؛ مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، والهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.