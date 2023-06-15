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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال مايو الماضي بقيمة 5ر1372 مليار ين (71ر9 مليار دولار).

وكان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 9ر1331 مليار ين، مقابل عجز قدره 3ر432 مليار ين خلال أبريل الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% إلى 6ر7292 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 8ر0% بعد زيادتها بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 9ر9% سنويا إلى 1ر8665 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3ر10% بعد تراجعها بنسبة 3ر2% خلال الشهر السابق.