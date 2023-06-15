جوبا: تعطل إمدادات صناعة النفط بسبب الصراع في السودان

قال مسئول بوزارة النفط في جنوب السودان، اليوم الخميس، إن الصراع الذي أتم شهره الثاني في السودان يعطل الإمدادات لصناعة النفط في بلاده، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ الإنتاج ما لم تنجح جهود السلام.

وتعتمد جنوب السودان اعتمادا كاملا على المصافي وخطوط الأنابيب السودانية لتصدير نفطها الخام إلى السوق العالمية، وتعول على إيرادات النفط لتمويل 85% من احتياجات ميزانيتها السنوية، بحسب وكالة رويترز.

وقال المستشار الفني بوزارة النفط بجنوب السودان، أوو دانيل تشوانق، إن الإنتاج مستقر حاليا دون تغيير عند 170 ألف برميل يوميا، لكن القتال في الخرطوم وأماكن أخرى من السودان يقلص إمدادات المواد الكيماوية والوقود والمعدات.

وأوضح تشوانق للصحفيين خلال مؤتمر في جوبا: "هناك خطر حتى لتباطؤ (الإنتاج)... إذا لم يهدأ الوضع".

وكان وزير النفط بجنوب السودان قد صرح بأن بعض الوفود انسحبت من المؤتمر النفطي بسبب الحرب في السودان.