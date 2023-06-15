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استعاد الإيفواري أبو كونيه مهاجم الزمالك السابق، ذكرياته في القلعة البيضاء، والذي لعب بقميص الأبيض موسم 2010 - 2011.

وقال أبو كونيه في تصريحات تليفزيونية: "مصر هي بلدي الثاني وأتابع الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "أفضل ذكرى لي مع الزمالك هي هدفي في مباراتي الأولى ضد حرس الحدود، وتعلمت الكثير من حسام حسن".

وتابع: "في بلدي كوت ديفوار الزمالك هو الأكثر شعبية من بين الأندية المصرية".

وواصل: "سعدت برؤية الأهلي في نهائي إفريقيا، ويستحق التتويج بدوري الأبطال عن جدارة وأتمنى أن يعود الزمالك لسابق عهده في إفريقيا".

وأتم: "شيكابلا كان صديقي المقرب خلال فترة وجودي بالزمالك، وسعيد بما حققه في مسيرته حتى الآن، وأقول له إنه في قلبي وأحبه كثيرا".